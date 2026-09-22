Мадяр образився на Україну, угода щодо Гренландії, Лукашенко відмовив Трампу: новини дня

Прямо зараз у Нью-Йорку тривають переговори української та американської делегацій на чолі з Зеленським та Трампом. Зустріч відбувається на полях 81-шої сесії Генасамблеї ООН. Сьогодні впродовж дня було багато зустрічей і переговорів. Зібрали все, що відомо на дану хвилину.

Все важливе і цікаве за вівторок, 22 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Зустрічі у Нью-Йорку

У ніч на понеділок президент Володимир Зеленський прибув з першою леді та українською дипломатичною командою в Нью-Йорк на 81-шу сесію Генасамблеї ООН.

За даними Reuters, на шляху до Америки, в аеропорту Шеннон в Ірландії, між Зеленським і головою ЦРУ Джоном Реткліффом відбулася неофіційна розмова під час дозаправки їхніх літаків.

За словами Зеленського, у Нью-Йорку в нього заплановані близько 20 зустрічей, зокрема, з його американським візаві Дональдом Трампом, лідерами Європи, сенаторами та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній і аналітичних центрів.

"Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Працюємо над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів", – сказав він.

Також, за словами українського президента, у Нью-Йорку проведуть саміт міжнародної Кримської платформи.

Вранці Зеленський вшанував памʼять жертв теракту 9/11, зустрівся з американськими сенаторами, а також зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном. З президентом Франції вони говорили про безпеку та зимовий пакет підтримки.

Макрон раніше провів зустріч і американським колегою, на якій обговорювали ідею енергетичного перемир'я між Україною та Росією.

Також Зеленський на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН зустрівся із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Говорили про санкції проти Росії та оборонну співпрацю.

Далі – зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та директоркою-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Переговори з Трампом

Близько 20:50 за київським часом президент України зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом. Їхня зустріч почалася зі спілкування з журналістами, яка тривало приблизно 7 хвилин.

У складі американської делегації під час переговорів президентів: спецпосланець Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент.

Закрита частина переговорів почалася близько 21:00 за Києвом.

Трамп каже, що обговорить із Зеленським удари по російських НПЗ, а також можливість надання Україні ліцензій на виробництво ракет до систем Patriot.

Ще до цієї зустрічі президент Сполучених Штатів під час спілкування з журналістами на полях Генеральної асамблеї ООН звернувся до правителя Росії Владіміра Путіна із закликом покласти край війні.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку Трамп пообіцяв застосувати "закон Грема", якщо буде потрібно.

Держсекретар Марко Рубіо, перед переговорами, в ефірі Fox News заявив, що судна, пов’язані зі США, неодноразово ставали мішенями атак України, та наголосив на потребі впровадження енергетичного перемир’я між Україною і Росією.

Очікується, що після переговорів з американським колегою Зеленський зустрінеться з прем’єрами Японії та Великої Британії.

Щодо ООН

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу, опубліковану Організацією Об’єднаних Націй, у зв’язку з тим, що окупований Росією Крим було зображено окремо від України.

Він наголосив, що карти, які використовує ООН, мають відповідати міжнародному праву та поважати суверенітет, територіальну цілісність та визнані кордони країн.

А президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у колонці для Bloomberg закликав скасувати право на вето в Радбезі ООН.

Двох росолігархів врятували від санкцій

Рада ЄС у вівторок ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку двох російських олігархів – Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку в вівторок заявив, що сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно.

Війни, додав він, завершуються рішучістю і силою, а не поблажками для наближених агресора.

Зеленський подякував фон дер Ляєн за готовність попрацювати над включенням додаткових російських прізвищ у санкційні списки ЄС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ганебним та невиправданим рішення ЄС виключити з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Латвія намагалася блокувати вилучення із списку санкцій ЄС двох російських олігархів і оголосила, що запровадить національні санкції проти Усманова і Фрідмана.

Президент України Володимир Зеленський дякував Латвії за спроби блокування вилучення зі списку двох російських олігархів.

Заступник міністра закордонних справ Литви Сігітас Міткус заявив, що "це погана ідея – вилучати деяких людей зі списків, і ми проти цього".

Загрози для Європи

Литва посилить захист ключової підстанції біля Калінінграда від ударів дронів, а Сейм країни підтримав вилучення з конституції заборони на розміщення ядерної зброї.

Литовський президент Гітанас Науседа повідомив, що новий контингент військ США уже прямує до Литви, а прем’єр країни повідомив про плани евакуації на випадок загроз з боку Росії.

Литва замовить британські гарматні системи для захисту своїх кораблів від дронів.

У Польщі запевняють, що готові допомогти Литві з евакуацією у разі нападу РФ, а польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський Глава розповів, що з’ясував місце розташування укриття та запасся рисом і варенням.

"У мене є інструкція з безпеки, і я вже продумав, де розташоване місце укриття. Кожен також повинен знати, як накласти пов’язку. Це стає у пригоді навіть у мирний час", – сказав Сікорський.

У Польщі дрон підлетів до протиракетної бази США, військові зателефонували на 112.

Латвія почне переговори з Францією про участь у ядерному стримуванні.

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Європа не повинна "надмірно реагувати" на загрозу російських гібридних атак, бо саме цього, за його словами, добивається Кремль.

Лукашенко відмовив Трампу

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що в країні немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було б відправити до США.

"Навіть якби ми хотіли постачати [калійні добрива] на інші, західні ринки, у нас просто немає таких обсягів – все розписано за контрактами", – наголосив білоруський правитель.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що наразі жодна держава Європейського Союзу не може бути стороною угоди про імпорт білоруських добрив, яку зараз узгоджують США.

Мадяр образився на Україну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що його здивували останні "безпідставно конфронтаційні" заяви прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо України.

Коментар Сибіги стосувався, зокрема, заяви Мадяра про те, що Угорщина відмовилась приєднатись до формату "Карпатської вісімки", ініційованого Україною.

Причини такої категоричної відмови з боку Угорщини залишаються невідомими, додав він.

Також український міністр відреагував на заяву Мадяра про те, що його уряд не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для потреб України.

"Те, що ми чуємо з Будапешта останнім часом, викликає у нас здивування. Схоже, що, хоча Віктора Орбана вже немає, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати. "Орбанізм" у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані всьому регіону загалом – і в майбутньому він нікому не принесе користі", – зазначив він.

Прем’єр-міністр Угорщини та міністерка закордонних справ країни – Петер Мадяр та Аніта Орбан – розкритикували українського главу МЗС Андрія Сибігу за його реакцію.

"Я вам допомагаю. Стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи ("Карпатської ініціативи") без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави – це абсолютно неприйнятно", – заявив угорський прем’єр.

А Орбан заявила, що моменту приходу до влади новий угорський уряд "зробив чимало жестів доброї волі на адресу України".

"Тому тут немає жодної аналогії з обструкціоністською політикою, яку проводив Віктор Орбан", – сказала глава МЗС Угорщини.

Тим часом прокуратура Угорщини просить зняти імунітет з Петера Мадяра.

Енергокриза в Європі

Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. В країні проведуть реформу держсектора заради економії коштів на зимові компенсації.

Уряд Франції оголосив про збільшення допомоги населенню на тлі енергокризи.

Угода щодо Гренландії

США, Данія та Гренландія підписали угоду щодо безпеки арктичного острова. Згодом Білий дім оприлюднив угоду про розширення військової присутності США в Гренландії.

Угода передбачає суттєве розширення військової присутності США в Гренландії. Вашингтон зможе модернізувати й розширити діяльність на своїй базі Пітуффік, а також створити додаткові оборонні райони в Нарсарсуаку та Местерсвігу відповідно до умов та технічних деталей, про які ще слід домовитися.

Сторони також зможуть домовлятися про створення інших американських оборонних об'єктів у Гренландії.

Угода передбачає посилення ролі НАТО в Арктиці, зокрема у військовому плануванні, присутності, проведенні навчань та спільному зборі розвідданих. Данія також зобов'язується продовжувати посилювати власну військову присутність і спроможності в Арктиці.

Угода є безстроковою. У разі здобуття Гренландією незалежності вона передбачає, що нова держава має залишитися в НАТО та взяти на себе права й зобов'язання Данії за цією угодою.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відзначив важливість угоди, підписаної у вівторок лідерами США, Данії та Гренландії, щодо безпеки арктичного острова.

"Ми усвідомлюємо загрози, з якими стикаємося, і розуміємо, що посилення безпеки в Арктиці та Північній Атлантиці має вирішальне значення як для Європи, так і для Північної Америки", – зазначив генсек НАТО.

Політика Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що укладе мирну угоду з Іраном після виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада.

Білий дім запустив Trump TV на тлі конфлікту між президентом і ЗМІ.

Рейтинг схвалення Дональда Трампа впав до найнижчого рівня за його кар’єру.

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