Война Трампа в Иране, ракетный удар в сторону Кипра, Бельгия захватила танкер из РФ: все за выходные

Основна тема вихідних – операція Сполучених Штатів в Ірані, під час якої загинув іранський духовний лідер.

Два міністри нового уряду Нідерландів відвідали Київ, Бельгія затримала танкер "тіньового флоту" РФ, а Трамп розмірковує про третій термін на посаді президента.

Все важливе і цікаве за вихідні, 28 лютого та 1 березня – в дайджесті "Європейської правди".

"Оновлення директив" щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "оновив директиви" для української делегації щодо подальших перемовин з РФ і США про потенційні параметри завершення війни.

"Я визначив для переговорної команди та загалом нашої дипломатичної команди України оновлені директиви", – сказав президент у зверненні 28 лютого.

Він повторив, що Росії час припиняти агресію, а мир, якого очікує Україна, має бути справжнім.

Сигнали від нового уряду Нідерландів

У суботу до Києва із першим візитом прибули новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен, а також міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

Президент Володимир Зеленський відзначив увагу до України, яку продемонстрували міністри нового уряду Нідерландів своїм оперативним візитом до Києва.

Він подякував за готовність Нідерландів і надалі підтримувати Україну, та зазначив, що пріоритетною потребою залишаються засоби ППО.

"Головна увага під час перемовин – посиленню української ППО, продовженню реалізації програми PURL, дипломатії для досягнення достойного миру, а також поглибленню оборонної співпраці між Україною і Нідерландами", – зазначив президент в окремій заяві у своєму X.

Крім того, міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що країна підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ.

Він запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку країни в здійсненні наступного кроку.

"Ми зробили перші кроки, і ви можете розраховувати на нашу підтримку і в наступних кроках. У нас є спеціальний посланник. Ми призначили спеціального посланника для здійснення подальших кроків, і ми працюємо над цим", – сказав Берендсен.

На уточнювальне питання, чи запустять трибунал у 2026 році, глава МЗС Нідерландів зазначив, що "новий уряд країни лише шість днів працює", а відтак – їм потрібен час, аби обговорити це питання.

У нещодавній статті редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко зазначив, що Нідерланди гальмують створення трибуналу достатньо відкрито.

"Гаага декларує намір розтягнути на кілька років ті процеси, які вона сама раніше робила у стислі терміни. Причому робить це навіть публічно – зокрема, на форумі Justice conference цього тижня у Києві. А непублічно – висуває наперед нереалістичну вартість створення трибуналу, включивши до неї задачі, потреба в яких є сумнівною, розповідають джерела "ЄП", – пише Сидоренко.

Бельгія захопила танкер з РФ

Бельгійська армія у ніч на неділю захопила нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту.

"Я вітаю наші збройні сили з професійними та рішучими діями під час успішної операції минулої ночі і дякую нашим французьким партнерам за цінну підтримку. Бельгія завжди забезпечуватиме дотримання міжнародного морського права і буде рішуче реагувати на будь-які порушення безпеки своїх територіальних вод", – поділився прем'єр-міністр Барт Де Вевер.

Прокуратура Бельгії порушила справу проти затриманого танкера тіньового флоту РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність уряду Бельгії, військовим і силовим структурам, а також партнерам з G7, країн Північної Європи та Балтії, які підтримали цю операцію, за їх рішучість і професіоналізм.

"Бельгія вкотре демонструє лідерство у зміцненні безпеки Європи. Ми закликаємо всіх партнерів наслідувати цей приклад, рішуче протидіяти тіньовому флоту Росії за допомогою санкцій і конкретних дій та просувати мир силою", – написав Сибіга в Х.

Президент України Володимир Зеленський закликав змінити європейські закони для конфіскації танкерів тіньового флоту РФ.

Операція проти Ірану

Вранці у суботу міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна завдала "превентивного" удару по Ірану, після чого в країні було оголошено надзвичайний стан через очікування іранського удару у відповідь.

Трохи згодом президент Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати розпочали масштабні бойові операції в Ірані.

Він заявив, що мета США – "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстких, жахливих людей".

"Його загрозливі дії безпосередньо становлять небезпеку для Сполучених Штатів, наших військ, наших баз за кордоном і наших союзників у всьому світі", – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що Іран працював над відновленням своєї ядерної програми після червневих бомбардувань США його ядерних об'єктів.

"Вони відкинули кожну можливість реалізувати свої ядерні амбіції, і ми більше не можемо цього терпіти", – сказав він.

Президент США закликав іранців повалити режим.

The Washington Post пише, що Дональд Трамп вирішив атакувати Іран після тиску з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії, яка зберігала видимість протидії бойовим діям.

За даними Reuters, Дональду Трампу перед ударами по Ірану надали інформацію про ризики значних втрат серед американських військових, але також акцентували на тому, що операція може призвести до "епохального зсуву" на Близькому Сході в інтересах США. Згодом стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули під час атаки на Іран.

Білий дім повідомив, що Трамп стежив за ударами по Ірану з вілли у Флориді.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану, та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН.

Іран заявляє, що завдав ударів по 27 об'єктах США на Близькому Сході.

Ракетний удар убік Кіпру

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що Іран випустив дві ракети у бік Кіпру, але він, утім, не вважає, що це були наміри атакувати Кіпр.

"Дві ракети були випущені в напрямку Кіпру. Ми не вважаємо, що вони були націлені на Кіпр, але, тим не менш, це приклад того, як існує дуже реальна і зростаюча загроза з боку режиму, який широко нападає на весь регіон, і це вимагає від нас дій", – сказав Гілі.

Кіпр заперечив загрозу для себе від іранських ракет.

Скасування авіарейсів

Естонія повідомила про пошкодження будівлі свого посольства в Абу-Дабі.

ЄС евакуює другорядних співробітників з регіону через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Низка європейських авіаліній скасували рейси на Близький Схід через війну.

Авіарегулятор ЄС EASA у суботу рекомендував авіакомпаніям не здійснювати польоти через повітряний простір країн Близького Сходу, яких торкнулись бойові дії між США й Ізраїлем та Іраном.

British Airways скасувала рейси до Тель-Авіву й Бахрейну щонайменш до 3 березня, а також суботні рейси до Амману, столиці Йорданії.

Німецька Lufthansa на суботу й неділю скасувала рейси до Дубаю, а до Тель-Авіву, Бейрута та Оману – до 7 березня.

Air France теж скасувала польоти до Тель-Авіву і Бейрута. Wizz Air оголосила, що призупиняє рейси до Ізраїлю, Дубаю, Абу-Дабі та Амману.

Фінська оголосила про скасування рейсів у Доху (Катар) та Дубай щонайменш до п’ятниці 6 березня, та поки не літатиме через повітряний простір Іраку, Ірану, Сирії та Ізраїлю.

Польська авіаційна компанія LOT також скасувала всі рейси до Ізраїлю та з Ізраїлю.

Реакція лідерів ЄС

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас опублікувала заяву, у якій назвала небезпечними останні події на Близькому Сході.

"Зараз пріоритет – захист цивільних і дотримання міжнародного гуманітарного права. Наша консульська мережа повноцінно залучена у сприяння виїзду громадян ЄС", – зазначила Каллас.

Вона додала, що місія ЄС Aspides у Червоному морі зберігає підвищену готовність і готова діяти для підтримання відкритого морського коридору.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили, що події в Ірані викликають велике занепокоєння.

Вони наголосили, що забезпечення ядерної безпеки та запобігання будь-яким діям, які можуть ще більше загострити напруженість або підірвати глобальний режим нерозповсюдження, має вирішальне значення.

"У тісній координації з державами-членами ЄС ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб громадяни ЄС у регіоні могли розраховувати на нашу повну підтримку. Ми закликаємо всі сторони проявити максимальну стриманість, захищати цивільне населення та повністю поважати міжнародне право", – додали Кошта та фон дер Ляєн.

Єврокомісари зберуться на позачергову безпекову зустріч через ситуацію в Ірані.

Заклики до Ірану

Франція, Німеччина та Британія вийшли зі спільною заявою, у якій засудили удари Ірану по країнах Перської затоки у відповідь на атаку США й Ізраїлю та заклали Тегеран шукати вихід із ситуації за столом переговорів.

Велика Британія заявила про готовність до захисту інтересів на тлі ударів по Ірану. До речі, британські військові збили іранський безпілотник в Іраку.

"Іран ніколи не повинен отримати можливість розробляти ядерну зброю, і саме тому ми постійно підтримуємо зусилля, спрямовані на досягнення переговорного рішення", – заявив представник британського уряду.

Чехія засудила удари Ірану по країнах Близького Сходу.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон закликав до "стриманості й захисту цивільних".

"Швеція – на боці наших союзників. Ми закликаємо до стриманості, захисту цивільних і поваги до міжнародного права", – зазначив Крістерсон.

Канада відзначила, що Іран є основним джерелом нестабільності на Близькому Сході та висловила підтримку зусиллям США, спрямованим на запобігання появи ядерної зброї у Тегерану.

Нідерланди та Польща закликали до "стриманості" на тлі ситуації в Ірані.

У німецьких містах тисячі людей мітингували на підтримку зміни режиму в Ірані.

Смерть Хаменеї

Ввечері 28 лютого президент США Дональд Трамп оголосив про смерть духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Очільниця Європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що зі смертю Хаменеї відкрився шлях до іншого Ірану, в якому його народ матиме більше свободи для самовизначення.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила, що "світ не проллє сліз з приводу загибелі кровожерного аятоли Алі Хаменеї".

"Це момент полегшення для хороброго іранського народу. Іранський народ заслуговує на майбутнє, вільне від насильства і гноблення", – написала в Х Байба Браже.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що смерть аятоли Алі Хаменеї відкриває можливість для довгоочікуваних змін на Близькому Сході.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан пообіцяв помститися за вбивство Хаменеї: це наше законне право й обов’язок.

Трамп, у свою чергу, пригрозив Ірану ударом небаченої сили.

"Іран щойно заявив, що сьогодні вони завдадуть дуже сильного удару, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Однак їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми завдамо їм удару з силою, якої ще ніколи не бачили!" – написав Трамп у неділю у соцмережі Truth Social.

Іранська Революційна гвардія (IRGC) заявила в неділю, що вона атакувала авіаносець USS Abraham Lincoln в Перській затоці. Американські військові заперечують, що Іран вразив їхній авіаносець.

Критика операції США

Президент Фінляндії Александр Стубб констатував, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану виходить за межі міжнародного права.

"Зазвичай легітимізації такого типу атак прагнули або з боку ООН, або щонайменш з боку союзників. Зараз про це особливо не йшлося", – зазначив президент у ранковому радіоефірі.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес розкритикував спільну операцію США та Ізраїлю проти Ірану.

"Це становить собою ескалацію і призводить до більш непевного світового ладу. Ми засуджуємо також дії іранського режиму та КВІР", – заявив прем’єр Іспанії.

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес також закликав до дотримання міжнародного права.

"Застосування сили призводить лише до хаосу. Деескалація та діалог – це шлях до миру й стабільності", – заявив він, додавши, що усі посольства Іспанії у регіоні продовжують роботу.

Решта новин

Китай засуджує атаки на Іран, закликає до припинення вогню і переговорів.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після спалаху війни на Близькому Сході заявив, що тепер для нього ще важливіше отримувати російську нафту через нафтопровід "Дружба".

Трамп каже, що "має право" на третій президентський термін.

У Британії висунули звинувачення підозрюваному у сплюндруванні пам’ятника Черчиллю.

У Німеччині хочуть розвивати власний видобуток газу і купувати біогаз в України.