Париж увеличит ядерный арсенал, Иран атакует Кипр, обида Трампа на Стармера: новости дня

Макрон оголосив про збільшення ядерних боєголовок і переговори щодо розширення "ядерної парасольки" в Європі.

Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.

Трамп образився на Стармера через зволікання з дозволом на використання британських баз для операції проти Ірану. Після оголошення про дозвіл дрони атакували військову базу Великої Британії на Кіпрі.

Все важливе і цікаве за понеділок, 2 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Париж збільшує ядерний арсенал

Хоча топтемою лишається операція США на Близькому Сході, почнемо все-таки з європейського регіону.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про розширення ядерного арсеналу країни.

"Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого ядерного арсеналу, на відміну від того, що могло бути в минулому", – зауважив він.

Макрон наголосив, що готовий до розгортання ядерної зброї в європейських країнах-союзниках.

За його словами, Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Швеція та Данія "погодилися" взяти участь у "розширеному стримуванні", запропонованому Францією.

Прем’єри Швеції та Польщі підтвердили плани перемовин з Францією про "ядерну парасольку".

Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.

Крім того, Макрон повідомив, що перший французький атомний підводний човен-ракетоносій третього покоління вийде в море у 2036 році.

А ще Франція, Британія і Німеччина працюватимуть над створенням ракет великої дальності.

Трамп: "Ми ще не почали сильно їх бити"

Американський президент Дональд Трамп припустив, що бойові дії в Ірані можуть тривати протягом наступних чотирьох тижнів.

"Це завжди був чотиритижневий процес. Ми вважали, що це займе приблизно чотири тижні. Це завжди було близько чотирьох тижнів, тож – яким би сильним це не було, це велика країна, це займе чотири тижні – або менше", – пояснив він.

Трамп вважає, що все йде за планом.

Очільник Білого дому заявив, що військові Сполучених Штатів "розбивають Іран вщент", але "велика хвиля" ще попереду.

Глава Пентагону Піт Гегсет наголосив, що "ця операція – чітка, руйнівна, вирішальна місія: знищити ракетну загрозу, знищити ВМС, знищити ядерні боєголовки".

"Це не Ірак. Це не нескінченно. Я був там в обох випадках. Наше покоління знає краще, і президент теж. Він назвав останні 20 років воєн із розбудови націй дурними, і він має рацію", – сказав Гегсет.

Тим часом в Ірані заявили, що не будуть вести переговори із США.

Глава Пентагону також повідомив, що зараз немає "американського чобота на землі" Ірану, але "не буде обговорювати, що ми будемо робити, а що ні".

Трамп не виключає введення військ безпосередньо в Іран.

Опитування Reuters/Ipsos показало, що близько 27% американців схвалюють операцію США в Ірані, внаслідок якої загинуло вище керівництво країни.

Опитування проводили з 28 лютого по 1 березня серед 1282 дорослих американців.

Президент США заявив, що після ударів по Ірану "найбільшою несподіванкою" для нього стали атаки Тегерана на арабські країни в регіоні: Бахрейн, Йорданію, Кувейт, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

До речі, Сполучені Штати заявили, що три їхні літаки були помилково збиті ППО Кувейту.

Усі шестеро членів екіпажу катапультувалися, були врятовані і знаходяться в стабільному стані.

За три дні бойових дій на Близькому Сході серйозних поранень зазнали 18 військовослужбовців США. Сьогодні також стало відомо про загибель вже четвертого американського військового.

Образа Трампа на Стармера

Велика Британія дозволила США використовувати свої бази для ударів по Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" у британському прем’єрі Кірі Стармері через початкову відмову дозволити американським військам використовувати базу на островах Чагос.

"Такого, мабуть, раніше між нашими країнами не траплялося", – сказав він, додавши: "Схоже, він хвилювався щодо законності".

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що Трамп "висловив свою незгоду" з рішенням Британії не брати участь у цій операції на початковому етапі.

"Але мій обов'язок – судити про те, що відповідає національним інтересам Великої Британії", – продовжує Стармер, заявляючи, що він залишається при своєму рішенні.

Стармер сказав, що Велика Британія "винесла уроки з Іраку", що вплинуло на його рішення не брати участь в наступальних ударах по Ірану.

"Ми всі пам'ятаємо помилки Іраку і винесли з них уроки. Будь-які дії Великої Британії завжди повинні мати законну основу і продуманий план", – зазначив він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що сили Альянсу не будуть залучені до військових дій США та Ізраїлю проти Ірану.

Іран атакує Кіпр

Безпілотники атакували британську авіабазу Акротирі на Кіпрі.

У ніч на понеділок дрон атакував злітно-посадкову смугу авіабази.

Кіпр відклав зустріч міністрів ЄС через атаку дрона.

Сьогодні вдень на Кіпрі лунали сирени через підозрілий дрон, у повітря підіймали винищувачі британських військово-повітряних сил.

Крім того, евакуювали аеропорт Пафосу.

Згодом Кіпр повідомив про ще одну атаку двох іранських безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

Греція направила фрегати та винищувачі F-16 на Кіпр.

Про удар по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.

Стармер наголосив, що британські бази на Кіпрі не використовуються американськими бомбардувальниками в ході операції проти Ірану.

Реакція Європи на операцію проти Ірану

Франція оголосила про готовність долучатися до оборони своїх партнерів у Перській затоці.

Британці хочуть залучити експертів з України для збиття іранських дронів у Перській затоці.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що напряму не отримував ніяких запитів, але зазначив, що українська сторона готова ділитися досвідом.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина не братиме участі в атаках США та Ізраїлю на Іран.

Однак він наголосив, що німецькі солдати будуть захищатися, якщо зазнають атаки з боку Ірану.

Підрозділи Бундесверу наразі розміщені в Йорданії та Іраку.

Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану. Прем’єр Педро Санчес закликав зупинити "спіраль насильства" на Близькому Сході.

Евакуація з Близького Сходу

Велика Британія готує евакуацію 200 тисяч громадян з Близького Сходу.

До речі, Чехія та Словаччина організують обмежену кількість евакуаційних рейсів з Близького Сходу.

Міністр оборони Естонії застряг на Близькому Сході.

Очікування від операції США

Єврокомісія скликає цільову групу через зростання цін на нафту й газ внаслідок подій в Ірані.

Президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що військова ескалація на Близькому Сході не повинна відвертати увагу міжнародної спільноти від російської війни проти України.

Польський президент Кароль Навроцький вважає, що найближчі дні стануть "часом важливих рішень" на Близькому Сході.

"На наших очах загрозливий іранський режим, який озброїв Росію в її агресії проти України й погрожував іншим державам на Близькому Сході, розпадається. Найближчі дні стануть часом важливих рішень у цьому регіоні. Ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками!" – додав польський президент.

Почесний президент Ради з міжнародних відносин Річард Хаас вважає, що це не вимушена, а свідомо обрана (war of choice) війна, а у США були інші варіанти дій.

Про те, чому війна в Ірані може стати провалом для американського президента, читайте в статті Річарда Хааса Війна без гарантії успіху. Чому напад США не змінив режим в Ірані, попри вимоги Трампа.

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура бачить ризик хвилі міграції на тлі ситуації на Близькому Сході.

Супутникові знімки Орбана щодо "Дружби"

Україна запропонувала прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо здійснити візит 6 або 9 березня.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про супутникові знімки, які нібито доводять відсутність перешкод роботі "Дружби".

"На основі супутникових знімків та оперативної інформації, яка є в нашому розпорядженні, можна зробити висновок, що нафтопровід "Дружба" працює", – заявив він після консультацій з питань національної безпеки.

За його словами, російська атака не мала прямого впливу на нафтопровід, а "тому технічних перешкод для відновлення роботи трубопроводу немає".

Угорський прем’єр додав, що супутникові знімки будуть доступні для всіх.

Орбан закликав президента України Володимира Зеленського відновити роботу трубопроводу "Дружба" і допустити угорських та словацьких інспекторів, щоб закрити суперечки.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України. Але це вже через "насильницьке полювання" за угорцями для мобілізації.

Решта новин

Після затримання Бельгією за допомоги Франції танкера російського "тіньового флоту" у ЄС наголосили, що налаштовані на подальшу боротьбу з російським "тіньовим флотом".

Проросійський експрезидент Болгарії визначився, з ким піде на дострокові вибори.