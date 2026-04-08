Трамп останавливает войну, тайное соглашение Венгрии с РФ, задержка поставки F-16 для ВСУ: новости дня

Трамп оголосив про "повну перемогу" після досягнення перемир’я з Іраном. В Європі привітали припинення вогню і наголошують на важливості тривалого миру на Близькому Сході.

Агенція Median повідомляє, що в Угорщині опозиційна партія "Тиса" може розраховувати на дві третини місць в парламенті. Тим часом речник орбанівського уряду повідомив про "нові докази" у справі українських інкасаторів.

Прем’єр-міністр Греції оголосив про заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Все важливе і цікаве за середу, 8 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Затримка F-16 для ЗСУ

Жоден із шести обіцяних Норвегією винищувачів F-16 досі не прибув до України.

Видання NRK повідомило, що у серпні 2023 року прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив під час візиту до Києва, що його країна передасть винищувачі F-16 Україні, однак до сьогодні жоден із літаків не був доставлений на українську територію.

Сибіга: настав час для примусу РФ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив переконання, що після досягнення припинення вогню на Близькому Сході настав час "проявити достатню рішучість" для примусу РФ зробити те саме у війні в Україні.

Він наголосив, що "американська рішучість працює".

На тлі повідомлення про перемир’я президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, яку веде Росія, та що Україна підтримує деескалацію на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, що відкриває шлях до дипломатичної роботи.

"Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповісти взаємністю, якщо росіяни припинять свої удари", – підкреслив глава держави.

Трамп про "повну перемогу" США

США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social.

За даними видання Axios, Сполучені Штати та Іран через посередників досягли дипломатичного прогресу ще у вівторок вдень, до того, коли американський президент Дональд Трамп пригрозив Тегерану "загибеллю цілої цивілізації".

Джерела повідомили, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вперше з початку війни доручив своїм переговірникам рухатися до укладення угоди зі США.

Іран погодився відкрити Ормузьку протоку для судноплавства на два тижні, поки діятиме припинення вогню зі США. Про це повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі на платформі X.

У США переконують, що Ормузька протока вже розблокована.

Трамп оголосив про "повну перемогу" США після досягнення перемир’я з Іраном.

"Повна та абсолютна перемога. 100 відсотків. Без сумніву", – заявив американський президент після домовленості про двотижневе припинення вогню з Іраном.

Глава Пентагону Піт Гегсет також оголосив про перемогу США в ході воєнної операції проти Ірану.

"Операція „Епічна лють" стала історичною та нищівною перемогою на полі бою, воєнною перемогою з великої літери", – зазначив він.

Тим часом видання The Washington Post повідомляє, що глава Пентагону Піт Гегсет передає президенту неправдиві звіти про операцію в Ірані.

Хаотична, але успішна місія з порятунку пілотів збитого Іраном винищувача F-15E стала найяскравішим свідченням того, що неодноразові заяви Гегсета про панування США в повітрі є предметом занепокоєння серед посадовців.

Перший раунд переговорів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який брав участь у завершальних переговорах, що призвели до укладення перемир’я з Іраном, назвав цю угоду "крихким перемир’ям", яке багато чого навчило його про іранську систему.

За словами Дональда Трампа, прямі переговори між США й Іраном відбудуться дуже скоро.

10 квітня у столиці Пакистану Ісламабаді країни планують провести перший раунд переговорів.

Якщо ця зустріч відбудеться, то це стане першим раундом прямих переговорів Вашингтона та Тегерана з початку війни.

Президент США повідомив, що є "угода з 15 пунктів", більшість з яких вже узгоджено.

Він додав, що будь-яка мирна угода охоплюватиме питання ядерного матеріалу Ірану.

Президент Сполучених Штатів зазначив, що США співпрацюватимуть з Іраном, щоб "викопати та вивезти" уран.

"Сполучені Штати будуть тісно співпрацювати з Іраном, який, як ми встановили, пройшов через те, що стане дуже продуктивною зміною режиму! Збагачення урану не відбуватиметься, і Сполучені Штати, співпрацюючи з Іраном, викопають і вивезуть весь глибоко закопаний (бомбардувальниками B-2) ядерний "пил", – написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Очільник Білого дому погрожує митами країнам, які постачатимуть зброю Ірану.

"Країна, яка постачає військову зброю до Ірану, негайно обкладатиметься митом у розмірі 50% на всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки, з негайним вступом у силу. Жодних винятків чи пільг не буде", – додав Трамп.

Планування місії на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що близько 15 країн планують сприяти відновленню руху через Ормузьку протоку після припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном.

"Близько 15 країн наразі мобілізовані та беруть участь у плануванні під керівництвом Франції, щоб забезпечити реалізацію цієї суто оборонної місії у координації з Іраном для сприяння відновленню судноплавства", – сказав Макрон.

Схоже, Парижу вдалося налагодити певну комунікацію з Тегераном.

Вчора Емманюель Макрон анонсував повернення додому двох французьких громадян-викладачів, які понад три роки провели за ґратами в Ірані за надуманими звинуваченнями.

А минулого тижня стало відомо, що контейнеровоз CMA CGM Kribi французької компанії CMA CGM став першим судном, пов’язаним із Західною Європою, яке перетнуло Ормузьку протоку після початку війни в Ірані наприкінці лютого.

Реакція Європи: "радісна новина"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорили з Трампом після перемир’я з Іраном.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав перемир’я між Вашингтоном і Тегераном "радісною новиною" та подякував Пакистану за посередництво.

"Німеччина всіма силами підтримуватиме цей дипломатичний шлях", – написав міністр в X.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що головним завданням залишається досягнення тривалого припинення війни на подальших переговорах. Мерц додав, що Берлін тісно співпрацюватиме із партнерами з цього питання.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стермер заявив, що в країнах Перської затоки панує "справжнє почуття полегшення" у зв’язку з припиненням вогню, яке погодили між США й Іраном, але для того, щоб зробити його постійним, потрібно "провести величезну роботу".

Стармер на тлі досягнення припинення вогню на Близькому Сході відвідає війська в Перській затоці.

Папа Римський Лев XIV назвав перемир'я між США та Іраном "знаком живої надії".

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас привітала досягнення домовленості на Близькому Сході.

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що з досягненням припинення вогню на Близькому Сході "світ став кращим".

Його норвезький колега Еспен Барт Ейде також привітав припинення вогню.

"Це означає, що дипломатія має реальні шанси на успіх у той час, коли альтернативою могла б стати різка ескалація надзвичайно руйнівної війни", – акцентував міністр закордонних справ Норвегії.

Іспанія – без надмірного оптимізму

В Іспанії, яка від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану зайняла активну позицію "проти" та не дозволила американцям використовувати свої військові бази, застерегли від надмірного оптимізму щодо припинення вогню.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес пояснив, що між сторонами вже виникли певні розбіжності, оскільки Ізраїль не хоче, щоб Ліван був включений до угоди про припинення бойових дій, тоді як Іран виступає за це.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес натякнув, що Іспанія не буде вітати тих, хто став каталізатором цих подій у регіоні, натякаючи на те, що саме США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану.

Щодо цін на пальне після домовленості

Польща не скасує обмеження цін на пальне попри припинення вогню на Близькому Сході.

ЄС заявив Польщі та Іспанії, що їхні кроки зі зниження ціни на пальне суперечать правилам.

А прем’єр Франції обіцяє простежити, щоб АЗС не забули знизити ціни з падінням цін на нафту.

Венс: українці змушують угорців страждати

Дані агенції Median свідчать, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра може розраховувати на 138–143 місць в Національній асамблеї Угорщини – це впевнена більшість у дві третини голосів.

Натомість партія "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана може отримати 49–55 місць у парламенті.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Україна перекрила трубопровід "Дружба" в Угорщину, оскільки таким чином хоче вплинути на угорські вибори, при цьому "завдаючи страждань" угорському народу.

"Мені також сказали, що приїзд віцепрезидента США, який заявив, що Віктор Орбан добре працює і є корисним державним діячем для справи миру, – це іноземний вплив. Але те, що не є іноземним втручанням, – це коли Європейський Союз погрожує утримати мільярди доларів від Угорщини, тому що ви захищаєте свої кордони; це, мабуть, не є іноземним втручанням. Іноземним втручанням не є те, що українці перекривають трубопроводи, завдаючи страждань угорському народу, намагаючись вплинути на вибори, що, нібито, не є іноземним втручанням", – заявив американський віцепрезидент.

У Німеччині відкинули заяву Венса про втручання ЄС у вибори в Угорщині, а Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям не реєструватися спостерігачами на вибори в Угорщині і уникати поїздок до Угорщини.

"Нові докази" у справі інкасаторів

Тим часом Угорщина заявила про "нові докази" у справі українських інкасаторів.

"Серед доказів є відео, на якому нібито показано колишнього генерал-майора української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, тоді як його спільники обговорюють платежі, пов’язані з корупцією", – заявив речник угорського уряду Золтан Ковач.

За його словами, походження та призначення грошей та золота залишаються нез’ясованими.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що наразі справа розгортається в юридичній площині.

"Працюють адвокати, зокрема наших банків. Вони працюють над поверненням вкрадених в України коштів, вкрадених з державного банку", – розповів він.

Ощадбанк заявив, що в Угорщині сфальсифікували відео, яке представили як "доказ" у справі незаконного затримання українських інкасаторів та коштів банку на початку березня.

"Ощадбанк офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу "корупційні гроші". Саме на цій, спеціально доданій, фразі й ґрунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів Ощадбанку", – йдеться у заяві Ощадбанку.

Таємна угода Угорщини з РФ

Видання Politico дізналося, що угода між Росією та Угорщиною, укладена в грудні минулого року, передбачає координацію між урядами двох країн в різних сферах – від ядерної енергетики до освіти та спорту.

Серед іншого, угода також відкриває можливості для російських компаній розпочати нові проєкти з виробництва електроенергії та водню в Угорщині, а також тіснішу співпрацю у сфері нафти, газу та ядерного палива.

Європейський журналістський проєкт Vsquare опублікував нове розслідування з деталями, як очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто координував з Росією дії проти інтересів України і ЄС та всіляко демонстрував Москві свою лояльність.

Нещодавно "злили" також деталі розмови прем’єр-міністра Угорщини Віктором Орбаном з очільником Кремля Владіміром Путіним, яка відбулася восени 2025 року.

У дружніх до України європейських столицях назвали виявлені факти координації між Будапештом та Москвою обурливими і такими, що ставлять під загрозу європейську безпеку.

Орбан не бачить нічого недоречного у своїй розмові з Путіним, "злитій" у ЗМІ.

Щодо євроінтеграції

Верховна Рада схвалила адаптацію законодавства у сфері ринкового нагляду до європейських норм.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала ухвалення Верховною Радою у вівторок низки законів, важливих для євроінтеграції України та отримання міжнародної фінансової підтримки.

А віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка повідомив, що європейські партнери позитивно поставилися до запитів Києва на перехідні періоди щодо важких змін.

Решта новин

Україна визначила кандидатів до Міжнародного кримінального суду.

Прем’єр-міністр Греції оголосив про заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Принцеса Нідерландів розпочала службу в Королівських Військово-повітряних силах.