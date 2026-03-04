Путин отпускает венгров из плена, ЕС обсудит вступление Украины, атака на танкер РФ: новости дня

Канцлер Німеччини у США заявив, що Європа має сидіти за столом переговорів щодо завершення війни та наголосив на важливості збереження "інтересів безпеки" України.

Міністр закордонних справ Іспанії здивувався тому, що Фрідріх Мерц не підтримав їхню країну на тлі нападок Трампа в Овальному кабінеті.

Сійярто знову поїхав до Москви, а уряд Словаччини погодив скасування аварійних поставок електроенергії Україні.

А ще – у Середземному морі загорівся російський танкер, що перевозив СПГ.

Все важливе і цікаве за середу, 4 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Мерц щодо війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого візиту до Білого дому сказав президенту США Дональду Трампу, що по завершенню війни Україна має зберегти свою територію.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Але Україна має зберегти свою територію та свої інтереси безпеки, і ми про це поговоримо", – сказав канцлер лідеру США.

А після зустрічі очільник німецького уряду заявив, що закликав Трампа посилити свій тиск на правителя Росії Владіміра Путіна для завершення війни проти України.

Крім того, за словами канцлера, він порушив питання залученості європейців у переговорний процес між США, Україною та Росією.

Мерц наголосив, що будь-яка угода, укладена без участі Європи, не матиме чинності.

"Ми не готові прийняти угоду, яка буде укладена без нашого відома. Тільки коли Вашингтон знову почне тиснути на Росію, президент Путін буде готовий піти на поступки. З іншого боку, я висловився за те, щоб переговори між Сполученими Штатами, Україною та Росією, включали європейців", – сказав канцлер.

Ну а американський президент під час зустрічі з Мерцом дорікнув попередній адміністрації за безкоштовне постачання боєприпасів Україні, які натомість можна було продати країнам Близького Сходу.

"Я повністю підтримую Україну, але вони (адміністрація Джо Байдена – ред.) віддали занадто багато (боєприпасів – ред.). Як ви знаєте, коли я віддаю боєприпаси, всі платять за них. Європейський Союз платить за них і може робити з ними, що захоче", – сказав Трамп.

Він також стверджував, що через постачання зброї Україні країнам Близького Сходу залишилося "дуже мало" боєприпасів.

В Іспанії здивовані поведінкою Мерца

Після того, як Іспанія не дозволила Сполученим Штатам використовувати свої бази для атак на Іран, президент Дональд Трамп накинувся на країну.

Вчора, під час зустрічі в Овальному кабінеті з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президент США Дональд Трамп повідомив пресі, що хоче "припинити всю торгівлю з Іспанією", а також розкритикував опір країни підвищенню оборонних видатків до 5% в рамках НАТО.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес висловив здивування тим, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не заперечив президенту США Дональду Трампу, коли той погрожував Мадриду припиненням торгівлі.

Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера заперечила здатність президента США Дональда Трампа виконати свою погрозу розірвати торговельні відносини з Іспанією.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з іспанським прем’єр-міністром Педро Санчесом, в ході якої висловив "повну солідарність ЄС з Іспанією".

"ЄС завжди гарантуватиме повний захист інтересів своїх держав-членів. Ми підтверджуємо нашу тверду прихильність принципам міжнародного права та міжнародному порядку, заснованому на нормах, у всьому світі", – наголосив Кошта.

Президент Франції Емманюель Макрон також висловив підтримку Іспанії на тлі погроз Трампа.

"Ми не будемо нічиїми васалами"

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував операцію США проти Ірану, назвавши її порушенням міжнародного права.

"Ця криза впливає на всіх нас, і ми вимагаємо повної рішучості США, Ірану та Ізраїлю зупинитися, поки не пізно. На один незаконний акт не можна відповісти іншим; так починаються найбільші катастрофи в історії людства… Коротко кажучи, позицію іспанського уряду можна підсумувати словами: "Ні війні", – заявив прем'єр-міністр.

Він нагадав, що "двадцять три роки тому інша адміністрація США втягнула нас у війну на Близькому Сході". Санчес зауважив, що тоді подібна операція призвела до тривалої нестабільності у всьому регіоні.

В опозиції Іспанії хочуть вотуму недовіри для Санчеса через його позицію щодо Ірану.

До речі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також розкритикував підхід США щодо Ірану.

Іспанська віцепрем’єрка і міністерка фінансів Марія Хесус Монтеро відкинула погрози з боку президента США Дональда Трампа, наголосивши, що Іспанія "не буде нічиїм васалом".

"Ми не будемо нічиїми васалами, не дозволимо погрожувати нам і будемо захищати те, у що віримо", – зазначила вона.

Міністр фінансів США Скотт Бессент звинуватив іспанський уряд у тому, що він поставив під загрозу життя американців після відмови надати доступ до авіабаз на своїй території для американських атак на Іран.

Тим часом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обіцяє зберігати холоднокровність після різкої критики з боку Дональда Трампа.

Нагадаємо, американський президент розкритикував Стармера за недостатню підтримку американських ударів по Ірану.

Операція США проти Ірану

За даними Iran International, в Ірані обрали нового верховного лідера.

Наступником аятоли Алі Хаменеї, якого було вбито під час військової операції США, стане його син Моджтабу Хаменеї.

А ще Пентагон заявив про ліквідацію іранського командира, який нібито очолював підрозділ, який готував замах на президента США Дональда Трампа.

Центральне розвідувальне управління США, як повідомляє CNN, працює над озброєнням курдських сил, аби спровокувати народне повстання в Ірані.

Сполучені Штати планують менш як за тиждень здобути контроль над повітряним простором Ірану.

CNN також повідомляє, що в оточенні Трампа стурбовані кампанією проти Ірану і закликають швидше "оголосити перемогу".

Крім того, американський телеканал зазначає, що іранські БпЛА типу "Шахед" є викликом для військових США і наявна ППО не зможе гарантовано перехоплювати усі ці засоби ураження.

Тим часом Пентагон з’ясовує обставини удару по дівочій школі в Ірані з понад 160 загиблими.

Ракета на Туреччину

Туреччина заявила про збиття балістичної ракети, запущеної з боку Ірану.

У НАТО засудили запуск Іраном балістичної ракети по Туреччині.

За даними CNN, іранську ракету збив есмінець США.

Туреччина викликала посла Ірану через атаку балістичною ракетою.

За даними AFP, у Туреччині вважають, що не вони були ціллю балістичної ракети Ірану.

Загроза для Європи

Сполучені Штати підвищили рівень небезпеки для Кіпру.

Нагадаємо, у понеділок, 2 березня, Кіпр скасував засідання міністрів у справах ЄС після того, як іранський безпілотник завдав удару по британській авіабазі на острові.

Того ж дня стало відомо про другу атаку безпілотників на британську авіабазу в Акротирі.

На думку глави європейської дипломатії Каї Каллас, є ризик, що ситуація на Близькому Сході вийде з-під контролю.

Міністерство закордонних справ Ірану пригрозило потенційними ударами по європейських містах і державах у випадку оборонних дій Європи.

У відповідь на ці погрози Каллас зазначила, що можливості Тегерану не є безмежними.

"Можливості Ірану не є безмежними, особливо якщо його великі союзники не надають підтримки. Як також заявляли американці, їхньою ціллю є ракетні установки та ракетні заводи. Тож здатність Ірану завдавати шкоди також, можливо, більш обмежена, ніж вони намагаються показати. Тому це завжди ще й боротьба наративів", – cказала вона.

У зв’язку з конфліктом на Близькому Сході, топдипломатка ЄС звернула увагу на загрози порушення ланцюгів постачання і торговельних маршрутів, а також "ризики міграційного тиску в наш бік".

У Німеччині побоюються актів відплати з боку іранських "сплячих осередків".

Загроза енергетичної кризи

На відміну від Іспанії, в Італії не такі однозначні – там відмовилися уточнити, чи дозволять США використовувати свої бази для атак проти Ірану.

А ще в Італії заявили про готовність до енергетичної кризи через війну на Близькому Сході.

У Молдові ввели режим підвищеної готовності в енергетиці через кризу на Близькому Сході.

Глави МЗС Євросоюзу 5 березня проведуть онлайн-засідання щодо Близького Сходу.

До речі, у всьому невизнаному Придністров’ї вимкнули опалення і гарячу воду на невизначений термін – але це не через події на Близькому Сході.

Глава МЗС Угорщини у Путіна

Під час сьогоднішнього засідання координаційної групи держав Євросоюзу з питань нафти Угорщина й Словаччина поскаржилися ЄС на відмову України запустити "Дружбу".

Експерти констатували відсутність проблем з безпекою постачання станом на зараз, але зростання цін та можливі наслідки у довгостроковому періоді можуть становити серйозну проблему для Євросоюзу.

"Наразі держави ЄС не планують жодних скоординованих заходів у сфері постачання нафти", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Глава МЗС Угорщини Петр Сійярто сьогодні прибув до Москви, щоб переконатися, що нафта і газ, необхідні для енергопостачання Угорщини, будуть і надалі доступні під час кризи.

Нагадаємо, Угорщина блокує схвалення надання Україні кредиту ЄС в розмірі 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вимагає негайного припинення блокування Угорщиною вже затвердженої нової допомоги ЄС для України.

Слід додати, що угорська опозиційна "Тиса" продовжує випереджати партію прем’єра Угорщини Віктора Орбана в нових опитуваннях.

Зауважимо, що 12 квітня 2026 року в Угорщині – парламентські вибори.

Тим часом уряд Словаччини погодив скасування аварійних поставок електроенергії Україні.

Про такий крок Фіцо заявив 23 лютого через зупинку постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба". За його словами, експорт електрики буде припинено доти, допоки Україна не відновить роботу "Дружби".

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що Словаччина у разі реалізації своїх намірів щодо розриву контракту на аварійне постачання електроенергії Україні нашкодить сама собі.

"Україна цю електроенергію закуповує, а не отримує безкоштовно. Тож уряд Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел", – прокоментував речник Георгій Тихий.

Путін віддає угорців з полону

Кремлівський правитель Владімір Путін пообіцяв відпустити двох військовослужбовців Збройних сил України, які мають громадянство Угорщини.

"Я прийняв рішення звільнити двох осіб. Ви зможете, як і просив прем'єр-міністр, забрати їх із собою – прямо в літак, на якому ви сюди прилетіли і на якому ви повернетеся до Будапешта", – сказав він, звертаючись до міністра закордонних справ Угорщини.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що українській стороні не надавали інформації щодо того, хто саме був звільнений з російського полону.

"Змушені констатувати, що Москва та Будапешт уже не вперше маніпулюють чутливим питанням військовополонених. Не може не вражати цинізм, коли питання звільнення людей роблять частиною політичного піару перед виборами в Угорщині та розмінною монетою у відносинах з Кремлем", – додали в українському МЗС.

Атака на танкер РФ

За даними Reuters, танкер Arctic Metagaz під російським прапором, який перевозить скраплений природний газ, загорівся у Середземному морі.

Одне з джерел, не надаючи доказів, повідомило, що судно, можливо, було атаковано військовим безпілотником, атаку здійснила Україна.

Збройні сили Мальти заявили, що отримали повідомлення про пожежу та прибули до судна.

Там заявили, що екіпаж судна був знайдений у безпеці в рятувальному човні в пошуково-рятувальному регіоні Лівії.

Тим часом Бельгія вимагає 10 млн євро застави за заарештований російський танкер.

ЄС обговорить вступ України

Посли ЄС 4 березня обговорять методологію розширення Євросоюзу і питання вступу України.

Співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що посли держав-членів ЄС 4 березня запрошені на неформальну вечерю з представниками Європейської комісії для того, щоб обговорити методологію розширення ЄС та її можливе реформування.

Також дипломати обговорять проблематику вступу України до ЄС.

Решта новин

Німецька розвідка: РФ приховує реальний дефіцит бюджету через війну проти України.

Сенат Чехії у своїй резолюції закликав брати приклад з української ППО.

Міноборони Литви закупило захист від хімічних і біологічних загроз.

Міністр закордонних справ України: Австрія, Британія і Румунія пропустять відкриття Паралімпіади через росіян і білорусів.