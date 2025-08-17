Успех Путина на Аляске, Зеленский летит к Трампу, кто поддержал Украину: все за выходные

У центрі уваги вихідних – переговори Трампа з Путіним.

Президент США вважає, що зустріч з ватажком Кремля пройшла "дуже добре". Завтра він чекає у Вашингтоні президента України і "важковаговиків" з Європи, щоб обмінятися позиціями і обговорити можливість тристороннього саміту Зеленський-Трамп-Путін.

Про що говорили на Алясці? Як на результати переговорів президента США і правителя Росії відреагували у Європі та у Сполучених Штатах?

Все важливе і цікаве за вихідні, 16 та 17 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Переговори на Алясці

В ніч на суботу президент США Дональд Трамп і очільник Кремля Владімір Путін провели переговори на військовій базі міста Анкоридж на Алясці.

Обидві сторони заявили, що це була конструктивна зустріч.

Спілкування з пресою виявилося коротким. Після переговорів, що тривали 2,5 години, Трамп і Путін відмовилися відповідати на запитання і лише виступили з промовами, при цьому американський президент був дуже небагатослівним, і, по суті, обмежився лише подяками.

Згодом, як повідомило Національне громадське радіо (NPR) США, у готелі Captain Cook в Анкориджі знайшли документи Держдепу щодо саміту Трампа і Путіна.

Серед іншого, на сторінках 6 та 7 було описано, як буде подано обід на саміті і для кого. Меню, додане в документи, вказувало, що обід буде проведено "на честь його високоповажності Владіміра Путіна".

Білий дім відкинув інформацію в ЗМІ щодо документів Держдепу, які знайшли у готелі на Алясці.

Трамп про вимоги Путіна

У інтерв'ю своєму улюбленому телеканалу Fox News президент Сполучених Штатів оголосив, що досяг з Путіним принципової домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією.

Після переговорів з Путіним Трамп кілька разів наголосив, що тепер головне питання – щоби Україна прийняла ті домовленості яких він досяг із Путіним.

"Має відбутися обмін територіями, буде більше російської території, ніж було, а Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО", – уточнив в американського президента ведучий Шон Генніті. Дональд Трамп відповів ствердно.

"Саме про ці питання ми вели переговори і щодо цих питань по суті домовилися, дуже домовилися… Ми дуже близькі до угоди, і Україна має на це погодитися. Хоча можливо, що вони скажуть "ні"", – заявив президент США.

У інтерв'ю не пролунало жодної деталізації щодо обсягів та обрисів цього "обміну територіями. Раніше Зеленський наголошував, що питання територій визначене в конституції України.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не будуть тиснути на Україну, аби вона віддала свої території РФ у межах мирної угоди.

Сигнал США щодо гарантій безпеки

Після переговорів з Путіним Дональд Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському і європейським лідерам щодо зустрічі з Путіним.

Американський президент розповів про територіальні вимоги ватажка Кремля, а також повідомив, що Путін хоче одразу "угоду", а не припинення вогню.

За даними CNN, під час розмови Дональд Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі п'ятої статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Джерело "Європейської правди", поінформоване про хід переговорів, уточнило, що під час телефонних переговорів це звучало у формулюванні "non-NATO article 5 security guarantees".

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього немає детальної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці – але він відзначив "важливий сигнал" від президента США.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголошує, що саме питання гарантій безпеки для України залишається ключовим.

"І саме в цьому аспекті найцікавіші новини були зафіксовані в Анкориджі", – додала Мелоні.

У суботу вона заявила, що Трамп підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО.

Канада вітає відкритість США до надання гарантій безпеки Україні.

Пізніше президент США Дональд Трамп окремим дописом заявив, що зустріч з Путіним "пройшла дуже добре" і це був "великий і дуже успішний день".

"Зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним пройшла дуже добре, як і нічний телефонний дзвінок з президентом України Зеленським, низкою європейських лідерів, у тому числі дуже шанованим генсеком НАТО", – заявив президент США.

Як повідомляє Axios, лідер Росії Владімір Путін на зустрічі з американським президентом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.

Згодом спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що глава Кремля погодився на надання Україні "міцних гарантій безпеки" з боку США та європейських союзників в рамках потенційної мирної угоди.

У суботу очільники провідних держав Європи та європейських інституцій випустили спільну заяву щодо результатів зустрічі Трампа й Путіна на Алясці.

"Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву Президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. "Коаліція бажаючих" готова відігравати активну роль", – наголошується в документі.

Крім того, лідери Європи зазначили, що керівник Кремля Владімір Путін не повинен мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі та НАТО, так само не повинна обмежуватися чисельність збройних сил України.

Також європейські очільники наголосили, що "приймати рішення щодо своєї території буде Україна", а "міжнародні кордони не можуть змінюватися силою".

У Польщі переконані, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО.

Щодо тристоронньої зустрічі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів.

"Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з Президентом Трампом. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови", – деталізував він.

Зеленський продовжив, що підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія.

"Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", – написав президент України.

Зеленський також вважає, якщо Росія не погодиться на тристоронню зустріч, необхідні нові санкції.

У Кремлі при цьому наголошують, що тристороння зустрічі Путіна, Трампа й Зеленського не обговорювалась на Алясці.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що тристоронній саміт із Зеленським допоможе зупинити війну.

Перемир’я чи відразу мирна угода?

Завтра президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, де, за даними The New York Times, спробує прояснити суть пропозицій президента США.

Як зазначив співрозмовник видання, українська сторона не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги про припинення вогню перед початком мирних переговорів.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів тепер вважає за краще одразу говорити про "мирну угоду, а не перемир’я".

"Усі сходяться на думці, що найкращий спосіб завершити цю жахливу війну між Росією і Україною – одразу займатися мирною угодою, яка б поклала край війні, а не лише перемир’ям – яких часто не дотримуються", – зазначив американський президент.

До того ж у Києві наразі не мають чіткого уявлення про те, які гарантії безпеки можуть надати Україні партнери по НАТО.

Cпецпосланець Трампа Стів Віткофф пояснив, що Дональд Трамп вже не хоче припинення вогню, бо РФ пішла на поступки.

"Вперше ми бачимо більше компромісів, ніж у минулому, і, безумовно, більше, ніж за попередньої адміністрації. Це обнадійливо. Тепер ми маємо розвивати цей успіх і досягти угоди для українців", – додав він.

Володимир Зеленський наполягає, що у мирному процесі необхідно спершу припинити вогонь, а потім в рамках остаточного врегулювання вести обговорення, що стосуються лінії зіткнення.

"Необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточним угодою", – сказав український президент.

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з правителем РФ сказав, що поки не буде застосовувати так звані "вторинні енергетичні санкції", спрямовані проти Росії та держав-покупців російської нафти, які він допускав останнім часом.

Делегація "важковаговиків" Європи

Сьогодні вдень, напередодні відеоконференції "коаліції рішучих", Володимир Зеленський прибув у Брюссель, де зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

The New York Times пише, що європейські лідери також запрошені на зустріч між президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським, яка запланована у Білому домі на понеділок.

Видання Politico зазначає, що європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона своїх "важковаговиків" для підтримки Києва.

Очікується, що разом з Володимиром Зеленським на переговори до Дональда Трампа прибудуть президент Фінляндії Александр Стубб, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, а також генсек НАТО Марк Рютте.

Мерц у Вашингтоні планує обговорити "збереження санкційного тиску" на Росію.

Деталі вимог Путіна

Пізніше агентство Reuters опублікувало вимоги щодо припинення війни, які очільник Кремля Владімір Путін висунув на Алясці під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом.

За пропонованою Росією угодою, Київ має "повністю вивести свої війська з Донецької та Луганської областей" в обмін на "зобов'язання" Росії "заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях".

Також за словами співрозмовників, Росія "готова повернути порівняно невеликі ділянки української території, які вона окупувала в Сумській та Харківській областях".

Співрозмовники стверджують, що за їхньою інформацією, російський лідер також прагне, "як мінімум, офіційного визнання суверенітету Росії над Кримом", який Москва окупувала у 2014 році.

Незрозуміло, чи це означає визнання з боку уряду США чи, наприклад, усіх західних держав і України.

Також Путін очікує скасування принаймні частини санкцій проти Росії.

Україна також не зможе приєднатися до військового альянсу НАТО, хоча Путін, "здається, готовий надати Україні певні гарантії безпеки", зазначили співрозмовники. Вони додали, що поки що незрозуміло, що це означає на практиці.

Росія також вимагатиме офіційного статусу російської мови в окремих регіонах України або на всій її території, а також права Російської православної церкви на вільну діяльність.

Заява Північно-Балтійської вісімки

Лідери Північно-Балтійської вісімки заявили про підтримку України після саміту на Алясці. У цю вісімку входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.

"Для досягнення справедливого і тривалого миру наступний крок має бути зроблений разом з Україною. Тільки Україна може приймати рішення щодо свого майбутнього. Ніяких рішень щодо України без України, і ніяких рішень щодо Європи без Європи", – акцентували вони.

Лідери восьми країн зазначили, що для досягнення справедливого і тривалого миру необхідне припинення вогню, а також надійні гарантії безпеки для України.

Вони наголосили на тому, що продовжать озброювати Україну та посилювати оборону Європи, щоб запобігти подальшій агресії Росії.

Також країни озвучили вимогу до РФ, аби та негайно повернула дітей, викрадених з окупованих територій, а також військовополонених і цивільних ув’язнених.

До речі, дружина президента США Меланія Трамп написала Путіну листа щодо викрадених українських дітей.

Президент Естонії Алар Каріс після переговорів на Алясці заявив, що не вдалось досягти того, на що сподівались.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також вважає, що реального руху до миру немає, а президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі Трампа з Путіним закликав до більшого тиску на РФ.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що справедливий і міцний мир в Україні може початися тільки з повного припинення бойових дій і беззастережного припинення вогню.

Тсахкна попередив, що Путін намагається виграти час.

Коментуючи п'ятничну пресконференцію Путіна і Трампа, естонський міністр зазначив, що згадки російського лідера про так звані "першопричини" війни, включаючи вимоги, висунуті в 2022 році, підтверджують, що його цілі залишаються незмінними.

"У зв'язку з цим ми підтверджуємо свою позицію: основною причиною цієї війни є нездатність Путіна прийняти розпад Радянського Союзу", – заявив він.

Реакція у Німеччині: "1:0 на користь Путіна"

У Європі здебільшого лунають скептичні оцінки щодо переговорів Дональда Трампа і Владіміра Путіна.

Німецький дипломат Вольфганг Ішингер, який лишається одним з найбільш шанованих експертів у світі у питаннях зовнішньої політики, заявив, що Путін переміг на переговорах з Трампом.

"Як і слід було очікувати: ні припинення вогню, ні миру. Жодного реального прогресу. Явно 1:0 на користь Путіна. Жодних нових санкцій. Для українців: нічого. Для Європи: глибоке розчарування", – заявив Ішингер.

Низка німецьких політиків після зустрічі президента США Дональда Трампа з Владіміром Путіним висловили переконання, що від саміту на Алясці найбільше виграв саме господар Кремля.

"На одному боці ми маємо Росію та інших лиходіїв, які ведуть війну, анексують, вбивають без притягнення до відповідальності. А на іншій – США під владою Трампа, у якого зовсім збився компас цінностей. І лише своє его він висуває на перший план", – зазначила німецька євродепутатка Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

А от канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який збирається завтра прибути у Вашингтон, вважає, що готовність США долучитись до гарантії безпеки для України є "великим прогресом".

Водночас він зауважив, що робота над мирною угодою ще не закінчена.

"Вирішальна фаза"?

Чеський очільник МЗС Ян Ліпавський нагадав Трампу про Мюнхен-1938 на початку зустрічі з Путіним.

Представник Чехії – держави, яка перша постраждала від німецької агресії перед початком Другої світової війни, опублікував твіт відразу після офіційного початку переговорів лідерів США та Росії.

У ньому Ліпавський навів цитату британського політика минулого сторіччя Ентоні Едена, яку той сказав у 1938 році: "Ви можете досягти тимчасового умиротворення за допомогою політики поступок насильству, але тривалого миру таким чином не досягти".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про "вирішальну фазу" у війні РФ проти України.

"Гра за майбутнє України, безпеку Польщі та всієї Європи вступила у вирішальну фазу", – підкреслив він.

За словами очільника уряду Польщі, після зустрічі на Алясці стало зрозуміло, що "Росія поважає лише сильних", а Путін "вкотре проявив себе як хитрий і безжальний гравець".

Президент США Дональд Трамп опублікував дуже коротке повідомлення в Truth Social, у якому пообіцяв "великий прогрес" стосовно Росії.

"Великий прогрес стосовно Росії. Стежте за новинами", – написав Дональд Трамп, не розкриваючи жодних деталей.

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер вважає, що зустріч лідерів РФ і США на Алясці "як ніколи наблизила" можливість завершення російсько-української війни.

Реакція в США

Радник Трампа з нацбезпеки за часів його першої адміністрації Джон Болтон заявив, що за підсумками зустрічі на Алясці можна говорити про явну перемогу Путіна, хоч і не поразку Трампа.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що розв’язана РФ війна проти України може завершитись до Різдва за умови проведення тристоронньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським і главою Кремля Владіміром Путіним.

Реакція РФ і "друзів Путіна"

Речниця МЗС Росії Марія Захарова зловтішається, що зустріч на Алясці поклала край дипломатичній ізоляції Росії.

"Західні ЗМІ у стані, який можна назвати божевіллям, що переходить у повне безумство: три роки вони розповідали про ізоляцію Росії, а сьогодні побачили червону килимну доріжку, якою зустрічали президента Росії у США", – заявила Захарова.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським правителем Владіміром Путіним оприлюднив відео, в якому використав тези з риторики Кремля про "першопричини" розв’язаної війни проти України, а також про необхідність надати Росії гарантії безпеки.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав зустріч президентів РФ і США на Алясці та вважає, що тепер "світ став безпечнішим".

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров після переговорів на Алясці провів телефонні переговори зі своїми турецьким та угорським колегами.

"Міністри закордонних справ обмінялися думками щодо результатів зустрічі на високому рівні між Росією і США, що відбулася 15 серпня в Алясці", – йдеться в короткій заяві Міністерства закордонних справ РФ.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко і глава Кремля Владімір Путін у телефонній розмові в неділю поговорили про зустріч Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Решта новин

У Сербії тривають сутички на антиурядових протестах. Президент Сербії готує "несподівні рішення" у відповідь на антивладні протести.